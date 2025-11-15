БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

Яник Синер е първият финалист на турнира в Торино

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Италианецът се наложи в два сета над Алекс де Минор.

Яник Синер
Снимка: БГНЕС
Яник Синер се класира за финала на тазгодишното издание на Мастърса на осемте най-добри, където ще защитава титлата си на родна земя в Торино. Той победи Алекс де Минор със 7:5, 6:2 след почти два часа игра.

Синер срещна затруднения само в началото на мача, когато двамата се бореха за всеки гейм. След като навлезе в ритъм, италианецът беше непреодолим, пробивайки съперника в 11-ия гейм за първия сет. Вторият сет започна с бърз аванс 4:0, а до края нямаше проблеми за 13-та поредна победа над де Минор в същия брой срещи.

Италианецът изглежда непобедим на закрито, като последната му загуба е от финала в Торино през 2023 година срещу Новак Джокович.

Сега Синер ще се бори за нова титла срещу световния №1 Карлос Алкарас или финалиста от Мастърса в Париж Феликс Оже-Алиасим. Техният полуфинал е тази вечер от 21:30 часа.

