Яник Синер е първият финалист на турнира в Торино

Яник Синер се класира за финала на тазгодишното издание на Мастърса на осемте най-добри, където ще защитава титлата си на родна земя в Торино. Той победи Алекс де Минор със 7:5, 6:2 след почти два часа игра.

Синер срещна затруднения само в началото на мача, когато двамата се бореха за всеки гейм. След като навлезе в ритъм, италианецът беше непреодолим, пробивайки съперника в 11-ия гейм за първия сет. Вторият сет започна с бърз аванс 4:0, а до края нямаше проблеми за 13-та поредна победа над де Минор в същия брой срещи.

Италианецът изглежда непобедим на закрито, като последната му загуба е от финала в Торино през 2023 година срещу Новак Джокович.

Сега Синер ще се бори за нова титла срещу световния №1 Карлос Алкарас или финалиста от Мастърса в Париж Феликс Оже-Алиасим. Техният полуфинал е тази вечер от 21:30 часа.