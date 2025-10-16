Яник Синер и Тейлър Фриц и се класираха за полуфиналите на турнира "Шестимата крале"

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
Защитаващият титлата си италианец ще срещне Новак Джокович на полуфиналите.

Яник Синер
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Защитаващият титлата си Яник Синер (Италия) и Тейлър Фриц (САЩ) се класираха за полуфиналите на тазгодишното второ издание на демонстративния турнир по тенис "Шестимата крале" с награден фонд 13.5 милиона долара в Рияд (Саудитска Арабия).

Вторият в световната ранглиста Синер надделя над Стефанос Циципас (Гърция) с 6:2, 6:3 за час и четвърт. Италианецът започна силно и поведе 5:0 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част набързо дръпна с 3:0 и до края нямаше проблеми срещу бившия №3 в света Циципас, който замени в надпреварата контузения британец Джак Дрейпър.

Така за място на финала Синер ще се изправи тази вечер срещу 24-кратния победител в турнирите от Големия шлем Новак Джокович (Сърбия).

Фриц се наложи над германеца Александър Зверев с 6:3, 6:4 за час, след като реализира по един ранен пробив и в двата сета.

На полуфиналите американецът ще срещне финалиста от миналия сезон и водач в класацията на АТР Карлос Алкарас (Испания).

Всеки от участниците в турнира ще получи по 1.5 милиона долара, а за победителя има и допълнителна премия от 4.5 милиона долара.

