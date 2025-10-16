Яник Синер и Тейлър Фриц и се класираха за полуфиналите на турнира "Шестимата крале"

Защитаващият титлата си Яник Синер (Италия) и Тейлър Фриц (САЩ) се класираха за полуфиналите на тазгодишното второ издание на демонстративния турнир по тенис "Шестимата крале" с награден фонд 13.5 милиона долара в Рияд (Саудитска Арабия).

Вторият в световната ранглиста Синер надделя над Стефанос Циципас (Гърция) с 6:2, 6:3 за час и четвърт. Италианецът започна силно и поведе 5:0 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част набързо дръпна с 3:0 и до края нямаше проблеми срещу бившия №3 в света Циципас, който замени в надпреварата контузения британец Джак Дрейпър.

Така за място на финала Синер ще се изправи тази вечер срещу 24-кратния победител в турнирите от Големия шлем Новак Джокович (Сърбия).

Фриц се наложи над германеца Александър Зверев с 6:3, 6:4 за час, след като реализира по един ранен пробив и в двата сета.

На полуфиналите американецът ще срещне финалиста от миналия сезон и водач в класацията на АТР Карлос Алкарас (Испания).

Всеки от участниците в турнира ще получи по 1.5 милиона долара, а за победителя има и допълнителна премия от 4.5 милиона долара.