Яник Синер победи Карлос Алкарас на финала на демонстративния турнир по тенис за мъже "Шестимата крале" в Рияд

от БНТ
Спорт
Синер е победител в Саудитска Арабия за втора поредна година, след като през 2024 отново надигра настоящия световен номер 1.

Яник Синер победи Карлос Алкарас на финала на демонстративния турнир по тенис за мъже "Шестимата крале" в Рияд
Снимка: БГНЕС
Яник Синер победи Карлос Алкарас с 6:2, 6:4 и спечели титлата в демонстративния турнир по тенис за мъже "Шестимата крале" в Рияд, Саудитска Арабия. Италианецът, номер 2 световната ранглиста, ще получи 6 милиона щатски долара за успеха си, а останалите - по 1.5 милиона.

Синер и Алкарас разделиха поравно титлите от Големия шлем през изминалия тенис сезон, но в събота вечер италианецът доминираше тотално. Той проби подаването на лидера в световната ранглиста на старта и от този момент бе безгрешен до крайното 6:2, 6:4.

Синер е победител в Саудитска Арабия за втора поредна година, след като през 2024 надигра Алкарас с 6:7(5), 6:3, 6:3.

"Иска ми се да играех така навсякъде. През този сезон се срещах много пъти с Карлос и загубих доста мачове. За мен е чест да бъда на корта с него, а и на тениса са му нужни подобни съперничества като нашето. Той обаче е и мой много добър приятел", заяви Синер след мача.

На турнира участваха шестимата най-добри тенисисти от началото на сезона, като освен финалистите, на корта излизаха още Новак Джокович, Тейлър Фриц, Александър Зверев и Стефанос Циципас. Фриц стана трети след оттегляне на Джокович по-рано през деня.

