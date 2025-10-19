Яник Синер победи Карлос Алкарас на финала на демонстративния турнир по тенис за мъже "Шестимата крале" в Рияд

Яник Синер победи Карлос Алкарас с 6:2, 6:4 и спечели титлата в демонстративния турнир по тенис за мъже "Шестимата крале" в Рияд, Саудитска Арабия. Италианецът, номер 2 световната ранглиста, ще получи 6 милиона щатски долара за успеха си, а останалите - по 1.5 милиона.

Синер и Алкарас разделиха поравно титлите от Големия шлем през изминалия тенис сезон, но в събота вечер италианецът доминираше тотално. Той проби подаването на лидера в световната ранглиста на старта и от този момент бе безгрешен до крайното 6:2, 6:4.

Синер е победител в Саудитска Арабия за втора поредна година, след като през 2024 надигра Алкарас с 6:7(5), 6:3, 6:3.

"Иска ми се да играех така навсякъде. През този сезон се срещах много пъти с Карлос и загубих доста мачове. За мен е чест да бъда на корта с него, а и на тениса са му нужни подобни съперничества като нашето. Той обаче е и мой много добър приятел", заяви Синер след мача.

На турнира участваха шестимата най-добри тенисисти от началото на сезона, като освен финалистите, на корта излизаха още Новак Джокович, Тейлър Фриц, Александър Зверев и Стефанос Циципас. Фриц стана трети след оттегляне на Джокович по-рано през деня.