БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:30 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Яник Синер: Пропускам Купа Дейвис, за да се подготвя за Откритото първенство на Австралия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Отборни турнири
Запази

Финалите в Купа Дейвис ще се състоят в Италия, но световният №2 няма да е част от турнира.

Яник Синер
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Италианецът Яник Синер каза, че е било трудно решение да пропусне тазгодишните финали за Купа Дейвис на родна земя, но №2 в световната ранглиста смята, че трябва да даде приоритет на подготовката за защитата на титлата си от Откритото първенство на Австралия.

24-годишният тенисист, който спечели на "Мелбърн Парк" и "Уимбълдън" тази година, изигра ключова роля в успешната защита на титлата на Италия за Купа "Дейвис" през 2024 година в Испания, но ще пропусне финалите, които ще се проведат в Болоня от 18 до 23 ноември.

Той ще бъде в Торино седмица преди Купа "Дейвис", за да защитава титлата си от финалите на АТР, където №1 в света Карлос Алкарас също си осигури място във финала за сезона.

"Не беше лесно решение, но след Торино целта е да започна правилна подготовка за Австралия. Може да не изглежда така, но една седмица подготовка през този период може да промени всичко. Спечелихме Купа "Дейвис" през 2023 и 2024 година и този път решихме с моя щаб да не играя в турнира", каза Синер пред "Скай Спорт Италия".

Откритото първенство на Австралия, първи турнир от Големия шлем за сезона, ще се проведе от 12 до 26 януари.

Синер победи Алкарас, за да триумфира на демонстративния турнир "Шесттимата крале" в Рияд в събота, а следващият му мач ще бъде на турнира във Виена, където стана шампион през 2023-а.

"Работим усилено върху сервиса ми. Имам късмета да работя непрекъснато с възможно най-добрия щаб. Сега ми предстоят някои много важни турнири във Виена, Париж и Торино", завърши италианецът.

#Яник Синер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
2
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се...
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
3
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
4
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
5
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.
6
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
24-годишна жена загина при катастрофа
4
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: ATP

Силно начало за Алекс Де Минор и Александър Бублик във Виена
Силно начало за Алекс Де Минор и Александър Бублик във Виена
Италия ще бъде без голямата си звезда за Купа Дейвис Италия ще бъде без голямата си звезда за Купа Дейвис
Чете се за: 01:15 мин.
Алкарас: Искам да счупя два от рекордите на Джокович Алкарас: Искам да счупя два от рекордите на Джокович
Чете се за: 00:35 мин.
Григор Димитров с нов спад от пет места в световната ранглиста Григор Димитров с нов спад от пет места в световната ранглиста
Чете се за: 01:32 мин.
Осма титла за Феликс Оже-Алиасим Осма титла за Феликс Оже-Алиасим
Чете се за: 01:25 мин.
Каспер Рууд триумфира с титлата в Стокхолм Каспер Рууд триумфира с титлата в Стокхолм
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира обществената сигурност
МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира...
Чете се за: 02:25 мин.
Сигурност и правосъдие
Тройното убийство в Бургаско: Бягство в гората, стар конфликт и психични проблеми - каква е хронологията Тройното убийство в Бургаско: Бягство в гората, стар конфликт и психични проблеми - каква е хронологията
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Семейството на нападнатия с чук прокурор Иво Илиев вече е с охрана Семейството на нападнатия с чук прокурор Иво Илиев вече е с охрана
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Киселова: Спорните въпроси трябва да се решават на Съвета за...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна присъда
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Висоти и падения – така описа Газа дясната ръка на Тръмп
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ