Яник Синер: Пропускам Купа Дейвис, за да се подготвя за Откритото първенство на Австралия

Италианецът Яник Синер каза, че е било трудно решение да пропусне тазгодишните финали за Купа Дейвис на родна земя, но №2 в световната ранглиста смята, че трябва да даде приоритет на подготовката за защитата на титлата си от Откритото първенство на Австралия.

24-годишният тенисист, който спечели на "Мелбърн Парк" и "Уимбълдън" тази година, изигра ключова роля в успешната защита на титлата на Италия за Купа "Дейвис" през 2024 година в Испания, но ще пропусне финалите, които ще се проведат в Болоня от 18 до 23 ноември.

Той ще бъде в Торино седмица преди Купа "Дейвис", за да защитава титлата си от финалите на АТР, където №1 в света Карлос Алкарас също си осигури място във финала за сезона.

"Не беше лесно решение, но след Торино целта е да започна правилна подготовка за Австралия. Може да не изглежда така, но една седмица подготовка през този период може да промени всичко. Спечелихме Купа "Дейвис" през 2023 и 2024 година и този път решихме с моя щаб да не играя в турнира", каза Синер пред "Скай Спорт Италия".

Откритото първенство на Австралия, първи турнир от Големия шлем за сезона, ще се проведе от 12 до 26 януари.

Синер победи Алкарас, за да триумфира на демонстративния турнир "Шесттимата крале" в Рияд в събота, а следващият му мач ще бъде на турнира във Виена, където стана шампион през 2023-а.