БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За пътя на промяната, страховете, научените уроци и...
Чете се за: 03:55 мин.
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време

Яник Синер се класира за финала на турнира по тенис във Виена

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Италианецът спечели полуфинала с Алекс де Минор.

Яник Синер
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Яник Синер се класира за финала на турнира по тенис на твърда настилка АТР 500 във Виена. Поставеният под №1 италианец победи с 6:3, 6:4 третия в схемата Алекс де Минор.

Синер, който се стреми към спечелването на четвърта титла през годината, не беше допускал точка за пробив преди полуфиналите в австрийската столица. Де Минор на два пъти успя да спечели подаването на фаворита, но това не успя да окаже влияние върху крайния изход от мача, продължил час и половина.

Яник Синер допусна колебания, когато вече водеше с 4:0 в първия сет, а във втората част проби за 3:2 и 4:3, за да се поздрави с краен успех още от първата си възможност.

Италианският тенисист се класира за осми финал във втори пореден сезон, като изравнява постижението на Новак Джокович от 2015 и 2016 година.

В двубоя за титлата в неделя Синер ще играе срещу шампиона от 2021 година Александър Зверев или Лоренцо Музети.

#тенис турнир във Виена 2025 #Яник Синер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
1
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро, и левове
2
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро,...
Дъждове наводниха станция от разширението на столичното метро
3
Дъждове наводниха станция от разширението на столичното метро
Хърватия върна задължителната военна служба
4
Хърватия върна задължителната военна служба
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
5
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
2 години след пожара в психиатрията, в който загина Георги, съдът даде ход на делото
6
2 години след пожара в психиатрията, в който загина Георги, съдът...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
2
24-годишна жена загина при катастрофа
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
3
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
4
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
6
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол

Още от: Тенис

Диа Евтимова спечели титла на двойки на турнир по тенис в САЩ
Диа Евтимова спечели титла на двойки на турнир по тенис в САЩ
Андрея Глушкова и Калоян Шиков са шампиони на двойки на турнира в Пазарджик Андрея Глушкова и Калоян Шиков са шампиони на двойки на турнира в Пазарджик
Чете се за: 02:00 мин.
Ан Ли и Лулу Сун ще играят за титлата в Гуанчжоу Ан Ли и Лулу Сун ще играят за титлата в Гуанчжоу
Чете се за: 00:45 мин.
Никола Маю ще играе на последния турнир в кариерата си на двойки с Григор Димитров на Мастърса в Париж Никола Маю ще играе на последния турнир в кариерата си на двойки с Григор Димитров на Мастърса в Париж
Чете се за: 01:07 мин.
Александър Василев ще спори за седмото място на Мастърса при юношите Александър Василев ще спори за седмото място на Мастърса при юношите
Чете се за: 01:15 мин.
Бенчич и Носкова ще си оспорват титлата в Токио Бенчич и Носкова ще си оспорват титлата в Токио
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
За пътя на промяната, страховете, научените уроци и успехите: Как Австрия прие еврото? За пътя на промяната, страховете, научените уроци и успехите: Как Австрия прие еврото?
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са арестувани (СНИМКИ) Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са арестувани (СНИМКИ)
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Лувърът премести част от бижутата си
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ