Яник Синер влезе в елитния клуб на тенисистите, спечелили поне 60 милиона долара от наградни фондове

Яник Синер влезе в елитната компания на тенисистите, които са спечелили поне 60 милиона долара от наградни фондове от турнири с успеха си в Индиън Уелс, изчисли вестник "Гадзета дело спорт".

Синер вече е част от компанията на седем големи, които са преминали границата от 60 милиона.

Водач в класацията е Новак Джокович (193,2 милиона долара), следван от Рафаел Надал (134,9 милиона), Роджър Федерер (130,6 милиона), Анди Мъри (64,7 милиона), Карлос Алкарас (64,3 милиона), Александър Зверев (61 милиона) и Яник Синер (60 милиона).