Янис Антетокумпо преминава в Маями Хийт

Гръцкият баскетболист Янис Адетокумбо, който стана шампион на НБА с Милуоки Бъкс през 2021 и два пъти е избиран за най-полезен играч в асоциацията, напуска отбора си, за да се присъедини към Маями Хийт, предават няколко американски медии, след които и ESPN.

31-годишната суперзвезда, който е бил избиран за MVP през 2019 и 2020, ще играе в едва втория си американски тим, като ще се опита да помогне на "горещите" от Маями да спечелят титлата в НБА, която им убягва от 2013 година насам.

Според информациите отвъд Океана освен Янис, във Флорида пристига и Боби Портис. Бъкс печелят много от сделката - те прибират Тайлър Хиро, Кел'ел Уеър, Хайме Хакес-младши, Каспарас Якучонис, 13-и избор в драфта през 2026, първи пикове в драфтовете през 2031 и 2033, размяна на пик през 2030 и втори избор през 2033.

Маями търси първа титла в Лигата от 2013-а насам. Отборът загуби финали през 2020 и 2023 съответно от Лос Анджелис Лейкърс и Денвър Нъгетс.