Янтра обърна Марек и се изкачи на третото място във Втора лига

Янтра (Габрово) постигна ценен успех с 2:1 при гостуването си на Марек (Дупница) в двубой от 22-ия кръг на Втора лига и се изкачи на третото място във временното класиране.

Домакините поведоха в 18-ата минута чрез Валери Йорданов, който се възползва от добра атака на дупничани и даде аванс на своя тим. Радостта на Марек обаче не продължи дълго. В 39-ата минута Асен Георгиев изравни резултата, а малко след почивката, в 47-ата минута, Мартин Ганчев реализира за пълния обрат в полза на гостите от Габрово.

До края на срещата Янтра съумя да удържи преднината си и да си тръгне с трите точки от Дупница.

С победата тимът от Габрово събра 40 точки и се изкачи на третата позиция в подреждането. Марек остава на 14-о място с 18 точки и вече пети пореден мач няма успех в шампионата.

В останалите срещи от кръга Дунав (Русе) и Вихрен (Сандански) завършиха 2:2, а програмата продължава в понеделник с двубоя между Беласица и ЦСКА II.