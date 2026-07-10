Ясен е съставът на младежите за Евробаскет, Дивизия Б в Братислава

Тодор Тодоров избра окончателния състав на българския национален отбор за младежи до 20-годишна възраст относно европейското първенство в Братислава, Дивизия Б. Шампионатът стартира днес и ще продължи до 19 юли. Българите се намират в група D, където ще спорят с Унгария, Албания, Нидерландия и Дания.

Състав на България:

Михаил Калинов - Уофорд Колидж (САЩ) - 08.01.2007 - 184 см.

Любомир Матев - БУБА Баскетбол - 25.02.2007 - 184 см.

Баръш Мустафа - Шумен - 08.06.2006 - 188 см.

Теодор Трифонов - Испанска Баскетболна Академия (Испания) - 04.10.2006 - 196 см.

Кристиян Желев - Берое Стара Загора - 04.05.2006 - 192 см.

Станислав Хинков - Ботев 2012 - 01.02.2006 - 195 см.

Иван Димитров - Рилски спортист - 20.01.2006 - 190 см.

Калоян Балканджиев - Ритас Вилнюс (Литва) - 26.03.2007 - 206 см.

Кристиян Василев - Балкан - 08.06.2006 - 200 см.

Даниел Хинков - Сейнт Бенедикт (САЩ) - 22.11.2007- 200 см.

Александър Жилев - Левски - 21.01.2006 - 202 см.

Стефан Михайлов - ЦСКА - 20.04.2007 - 203 см.

Младите „лъвове“ ще стартират с мач срещу нидерландците на 11-и, а ден по-късно ще имат за съперник унгарците. 13-и е почивен ден, а ден след това предстои мач с датчаните. Последният мач за българите ще бъде на 15-и срещу албанците.