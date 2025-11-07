БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ясна е датата за жребия за финалните плейофи за Мондиал 2026

В последните мачове ще бъдат излъчени още шест отбора, които ще завършат крайната бройка от 48. 

Световно първенство по футбол 2026 г.
Снимка: БТА
Слушай новината

Жребиите за финалните плейофи за попълване на отборите на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще бъдат теглени на 20 ноември в Цюрих, съобщава Международната футболна асоциация (ФИФА), цитирана от АП. В последните мачове ще бъдат излъчени още шест отбора, които ще завършат крайната бройка от 48.

Европейската схема ще включва 16 отбора и е силно вероятно в нея да играе Италия. Четирикратните световни шампиони са втори в Група I с три точки зад Норвегия, който притежава всички водещи тайбрекъри преди финалния двубой с италианците на 16 ноември - точки, голова разлика и директни двубои.

От Европа ще се класират общо четири отбора от финалните плейофи, а за други две квоти ще има междуконтинентални двубои, на които домакин по всяка вероятност ще бъде Мексико. Боливия и Нова Каледония вече са класирани за мачовете, насрочени между 26 и 31 март.

Всички отбори, които ще преодолеят финалните плейофи, ще бъдат в четвърта урна на жребия. Той е насрочен за 5 декември в "Кенеди Сентър" във Вашингтон. Очаква се на церемонията да присъства американският президент Доналд Тръмп.

Европейските плейофи ще имат четири отделни схеми от по четири отбора, които ще играят полуфинали и финал в един двубой. Участници ще бъдат вторите места в 12-те квалификационни групи от предварителната фаза, както и четири отбора от победителите в Лигата на нациите миналата година. Очертава се сред тях да бъдат Уелс и Швеция.

