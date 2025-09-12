Ясни са потенциалните съперници на България в Лигата на нациите

Националният отбор на България по футбол ще бъде във втора урна на Група „С“ на турнира Лига на нациите. В нашата урна са още съставите на Финландия, Словакия и Армения, с които няма как да играем.

„Трикольорите“ ще имат за съперник по един отбор от останалите три урни, които са разпределени по следния начин:

Първа урна: Исландия, Албания, Черна гора, Казахстан.

Трета урна: Беларус, Фарьорски острови, Кипър, Естония.

Четвърта урна: Латвия или Гибралтар, Люксембург или Малта, Молдова, Сан Марино.

Победителите в групите ще имат добри шансове да се класират на Евро 2028 в случай, че не успеят да направят това през квалификациите. Те ще спечелят квоти за плейофи, където ще премерят сили срещу четирите най-слаби втори отбори от квалификациите.

Жребият за Лигата на нациите ще бъде теглен в началото на 2026 година.