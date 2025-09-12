БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пуснаха под домашен арест едно от задържаните момчета за...
Чете се за: 00:30 мин.
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на...
Чете се за: 00:50 мин.
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ясни са потенциалните съперници на България в Лигата на нациите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Жребият ще бъде теглен в началото на 2026 година.

България - Северна Ирландия футбол
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Националният отбор на България по футбол ще бъде във втора урна на Група „С“ на турнира Лига на нациите. В нашата урна са още съставите на Финландия, Словакия и Армения, с които няма как да играем.

„Трикольорите“ ще имат за съперник по един отбор от останалите три урни, които са разпределени по следния начин:

Първа урна: Исландия, Албания, Черна гора, Казахстан.
Трета урна: Беларус, Фарьорски острови, Кипър, Естония.
Четвърта урна: Латвия или Гибралтар, Люксембург или Малта, Молдова, Сан Марино.

Победителите в групите ще имат добри шансове да се класират на Евро 2028 в случай, че не успеят да направят това през квалификациите. Те ще спечелят квоти за плейофи, където ще премерят сили срещу четирите най-слаби втори отбори от квалификациите.

Жребият за Лигата на нациите ще бъде теглен в началото на 2026 година.

Свързани статии:

Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
В следващите дни БФС ще излезе с официална информация относно новия...
Чете се за: 01:05 мин.
#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на България по футбол #УЕФА Лига на Нациите

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
2
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
3
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе
4
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за...
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за права и свободи"
5
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за права и...
Русия поиска от Полша да отвори отново границата си с Беларус
6
Русия поиска от Полша да отвори отново границата си с Беларус

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
2
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
4
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
5
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Български футбол

Локомотив (Пловдив) привлече румънски централен защитник
Локомотив (Пловдив) привлече румънски централен защитник
Юношеските национали по футбол приключиха лагера преди европейските квалификации Юношеските национали по футбол приключиха лагера преди европейските квалификации
Чете се за: 01:00 мин.
Поглед към историята: Кои са най-успешните треньори, заставали начело на "лъвовете" Поглед към историята: Кои са най-успешните треньори, заставали начело на "лъвовете"
Чете се за: 02:35 мин.
Берое представи ново попълнение Берое представи ново попълнение
Чете се за: 00:52 мин.
Ангел Лясков премина в Локомотив (София) Ангел Лясков премина в Локомотив (София)
Чете се за: 00:35 мин.
УЕФА наказа Левски за расизъм УЕФА наказа Левски за расизъм
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

След мащабно издирване: Заловиха заподозрения за убийството на активиста Чарли Кърк
След мащабно издирване: Заловиха заподозрения за убийството на...
Чете се за: 03:55 мин.
По света
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на парламента ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на парламента
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Пуснаха под домашен арест едно от задържаните момчета за побоя над шефа на полицията в Русе Пуснаха под домашен арест едно от задържаните момчета за побоя над шефа на полицията в Русе
Чете се за: 00:30 мин.
Делото "Дебора": Обвиненият Георги Георгиев не бил виновен, тя изпитва страх Делото "Дебора": Обвиненият Георги Георгиев не бил виновен, тя изпитва страх
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Благомир Коцев преди влизането в съдебната зала: Благодаря ви за...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ се разраства...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Емил Кошлуков към СЕМ: Спрете фарса
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ