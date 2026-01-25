БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Йоана Илиева с 9-о място на Световната купа по сабя

от БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
Българската фехтовачка Йоана Илиева завърши на девето място в турнира за Световната купа по сабя в Солт Лейк Сити.

Илиева започна участието си директно във втория ден заради високото си място в световната ранглиста. В първите си срещи тя постигна две победи, с което стигна до двубой за място в топ 8. Там отстъпи на унгарска състезателка и приключи надпреварата сред най-добрите 10 в света.

Турнирът беше много силен, с участие на елита на световната сабя. За първи път в основната схема се включиха четири български състезателки, което също е успех за родната фехтовка.

Още от: Спорт

Младежкият ни национален отбор с трета победа на световното по хокей на лед
Младежкият ни национален отбор с трета победа на световното по хокей на лед
Русе се превръща в арена на международен турнир по стрелба с лък Русе се превръща в арена на международен турнир по стрелба с лък
Чете се за: 01:02 мин.
Волейболистките под 18 години играят решаващи мачове в София Волейболистките под 18 години играят решаващи мачове в София
Чете се за: 00:55 мин.
Германия представи рекорден отбор за Зимните олимпийски игри Германия представи рекорден отбор за Зимните олимпийски игри
Чете се за: 00:47 мин.
Мексиканка се готви да стане първата жена от страната си в ски бягането на Олимпиадата Мексиканка се готви да стане първата жена от страната си в ски бягането на Олимпиадата
Чете се за: 00:37 мин.
България отвя Турция на Световното първенство по хокей на лед за младежи България отвя Турция на Световното първенство по хокей на лед за младежи
Чете се за: 00:25 мин.

