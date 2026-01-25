Йоана Илиева с 9-о място на Световната купа по сабя

Българската фехтовачка Йоана Илиева завърши на девето място в турнира за Световната купа по сабя в Солт Лейк Сити.

Илиева започна участието си директно във втория ден заради високото си място в световната ранглиста. В първите си срещи тя постигна две победи, с което стигна до двубой за място в топ 8. Там отстъпи на унгарска състезателка и приключи надпреварата сред най-добрите 10 в света.

Турнирът беше много силен, с участие на елита на световната сабя. За първи път в основната схема се включиха четири български състезателки, което също е успех за родната фехтовка.