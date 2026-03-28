БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 04:20 мин.
Чете се за: 05:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Йоана Илиева спечели сребърен медал от турнира на сабя жени за Световната купа в Ташкент

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Възпитаничката на фехтовален клуб Свечников стигна до среброто в конкуренцията на 151 състезателки.

Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Йоана Илиева игра блестящо и спечели сребърен медал от турнира на сабя жени за Световната купа в Ташкент (Узбекистан). В конкуреницята на 151 състезателки от 26 държави българката показа отлична форма и борбен дух, и доказа, че е една от най-добрите сабльорки в света.

В първия кръг от елиминациите Йоана Илиева победи Ребека Гаргано от Италия с 15:14. В срещата за място сред най-добрите 16 възпитаничката на фехтовален клуб Свечников отстрани Елена Ернандес от Испания с 15:13. В двубоя за място в топ 8 Илиева победи Кимиао Пан от Китай с 15:9. В срещата за място на полуфиналите българката записа нова победа – над Жеонгми Ким от Южна Корея с 15:8. В битката за място във финала Илиева се наложи категорично над Палина Каспиарович от Азербайджан с 15:6. В двубоя за титлата Илиева се изправи срещу индивидуалната неутрална спортистка Алина Михайлова и отстъпи с 6:15, с което спечели сребърния медал.

Емма Нейкова (Свечников) отстрани в първия кръг на елиминациите Мариела Виале от Италия. В двубоя за място сред най-добрите 16 тя отстъпи пред №5 в световната рарглиста Михела Батистон от Италия с 4:15 и зае 24-о място в крайното класиране.

Вероника Василева (Свечников) се изправи в първия кръг от елиминациите на най-добрите 64-и срещу Анна Шпиец от Унгария, отстъпи с 11:15 и се класира на 43 място.

В неделя, 29 март, състезанието продължава с отборната надпревара. Българският тим в състав Йоана Илиева, Белослава Иванова, Вероника Василева и Емма Нейкова ще се изправи във втори кръг срещу Италия.

#Йоана Илиева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

1
2
3
4
5
6
Най-четени

1
2
3
4
5
6
Още от: Други спортове

Чете се за: 04:30 мин.
Чете се за: 02:00 мин.
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ