Йоана Константинова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир от ITF във Варна

Българката Йоана Константинова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира за жени от ITF във Варна с награден фонд 15 хиляди долара. Надпреварата се провежда на базата на ТК "Суперспорт".

18-годишната Йоана Константинова победи във втория кръг без игра Петра Конжикушич (Сърбия). Вчера българката елиминира с 6:4, 6:3 Лора Бохнер (Германия). За място на полуфиналите Константинова ще играе срещу победителката от мача между Алексия Пуяк (Румъния) и Елизавета Труш (Украйна).

18-годишната Алекса Каратанчева загуби във втория кръг с 3:6, 0:6 от осмата поставена Ева Бенеман (Германия).

По-късно днес Валерия Гърневска и Ралица Александрова ще играят на полуфиналите в надпреварата на двойки. Българките ще играят за място на финала срещу водачките в схемата Ева Бенеман/Лора Бохнер (Германия).