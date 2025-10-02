БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг,...
Чете се за: 02:37 мин.
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

Йоана Константинова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир от ITF във Варна

Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Победа за българската тенисистка без игра.

йоана константинова четвъртфиналистка двойки турнир тенис швеция
Снимка: БФ Тенис
Българката Йоана Константинова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира за жени от ITF във Варна с награден фонд 15 хиляди долара. Надпреварата се провежда на базата на ТК "Суперспорт".

18-годишната Йоана Константинова победи във втория кръг без игра Петра Конжикушич (Сърбия). Вчера българката елиминира с 6:4, 6:3 Лора Бохнер (Германия). За място на полуфиналите Константинова ще играе срещу победителката от мача между Алексия Пуяк (Румъния) и Елизавета Труш (Украйна).

18-годишната Алекса Каратанчева загуби във втория кръг с 3:6, 0:6 от осмата поставена Ева Бенеман (Германия).

По-късно днес Валерия Гърневска и Ралица Александрова ще играят на полуфиналите в надпреварата на двойки. Българките ще играят за място на финала срещу водачките в схемата Ева Бенеман/Лора Бохнер (Германия).

