Йоана Константинова завоюва титлата на двойки в Монастир

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Българка и Оню Чой надделяха срещу Спфо Сакеларди и Радка Зелничкова на финала.

Йоана Константинова
Снимка: БФ Тенис
Йоана Константинова триумфира с титлата на двойки на турнира по тенис за жени на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишната българка и Оню Чой (Южна Корея) победиха на финала първите поставени Сапфо Сакелариди (Гърция) и Радка Зелничкова (Словакия) с 5:7, 6:1, 10-8. Двубоят продължи час и 24 минути.

Константинова и Чой наваксаха изоставане от 3:5 до 5:5 в първия сет, но го загубиха с 5:7. Във втората част българката и корейката бяха категорични и след 6:1 се стигна до решителен шампионски тайбрек. В него те поведоха с 9:7 точки и реализираха втория си мачбол, за да стигнат до титлата.

Това е първа титла за Йоана Константинова на двойки при жените от турнири на ITF.

По-рано днес Ива Иванова се класира за финала на сингъл в Монастир. 19-годишната българка победи на полуфиналите Марго Маке (Франция) със 7:5, 1:6, 6:3, а в спор за титлата утре ще се изправи срещу поставената под номер 7 в схемата Вероника Фалковска (Полша), която във втория кръг елиминира именно Константинова.

До момента Иванова няма спечелена титла на сингъл от турнири на ITF при жените.

#тенис турнир в Монастир 2026 #Йоана Константинова

