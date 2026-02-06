БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Йоханес Клаебо атакува историческия връх в Милано/Кортина

Станко Димов от Станко Димов
Чете се за: 05:15 мин.
Спорт
Клаебо пристига в Италия с амбицията да се превърне в най-титулувания атлет в спорта.

Йоханес Клаебо
Снимка: БТА
Йоханес Клаебо не отива в Милано/Кортина, за да участва. Той отива, за да промени историята.

Норвежката суперзвезда пристига на предстоящите Зимни олимпийски игри с една-единствена мисия – да се изкачи на най-високото стъпало в пантеона на световното ски бягане. Петкратният олимпийски шампион вече не преследва просто медали - 29-годишният атлет е на прага на безсмъртието и е по петите на рекорда за всички времена, държан от легендарната му сънародничка Марит Бьорген.

Клаебо е амбициран да се превърне в най-титулувания спортист в историята на своя спорт, подобрявайки постижението от осем златни отличия на вече оттеглилата се Бьорген. Пътят му дотук е белязан от впечатляваща еволюция. Макар да изгради името си благодарение на абсолютна доминация в спринтовете, през последните сезони норвежецът трансформира стила си. С комбинация от тактическа зрялост и експлозивна скорост, той вече е законен претендент за златото във всяка една дисциплина от програмата.

Успехът на Йоханес обаче не е случаен, а е плод на изключително тясна семейна структура, която е уникална за елитния спорт. В основата на всичко стои неговият дядо, Коре Хьосфлот, който е негов личен треньор и ментор от самото начало. Именно дядо му е човекът, развил революционната му техника на тичане по нагорнища със ски, която днес целият свят нарича „стила Клаебо“. Семейният кръг се затваря от баща му, Хокун Клаебо, който действа като негов мениджър и се грижи за логистиката и медийния му образ. Израснал в Тронхайм – сърцето на норвежките ски – Йоханес е продукт на среда, в която спортът е религия, а желязната подкрепа от най-близките му хора е неговото „тайно оръжие“ на пистата.

Статистиката зад гърба му днес е зашеметяваща. Клаебо държи рекорда за най-много победи за Световната купа в историята на мъжкото ски бягане, изпреварвайки величия като Бьорн Дели и Петер Нортхуг. Още на 21-годишна възраст той стана най-младият носител на Кристалния глобус, а днес вече е в подножието на самия Олимп. Формата му през настоящия сезон е категорично доказателство за неговия калибър – след като завоюва шест златни медала на Световното първенство в Трондхайм, той доминира както в спринта, така и в дистанционните бягания. През януари Йоханес спечели своята пета титла в престижната верига „Тур дьо Ски“, затвърждавайки статута си на лидер в общото класиране.

Олимпийските състезания ще се проведат във Вал ди Фиеме – „задният двор“ на Клаебо, където той е записвал безброй победи през годините. Експертите са единодушни, че трасетата в Италия са сякаш проектирани за неговия стил.

„Никога не съм виждал атлет като него. В моите очи той е най-великият ски бегач за всички времена“, споделя норвежкият треньор и коментатор Фредерик Окланд.

Залогът в Милано/Кортина е огромен. Ако успее да спечели всички състезания, Клаебо може да достигне невероятните 11 златни медала. Това би го направило най-успешния спортист в историята на Зимните олимпийски игри изобщо, задминавайки и рекорда на легендарния биатлонист Оле Ейнар Бьорндален (8 златни, 4 сребърни и 1 бронзов отличия).

„Йоханес остава най-добрият в света. Текущата му форма в спринта е на нивото на най-добрите му постижения, а трасетата във Вал ди Фиеме са му като втора природа“, отбелязва експертът Петер Соленг Скинстад.

„Ако изключим изкачването на „Алпе Чермис“, той практически няма загуба на това място. Шест от шест златни медала са напълно възможна мисия“, добавя Скинстад.

Докато Норвегия отново се готви за пълна хегемония в ски бягането, целият спортен свят затаи дъх. Милано/Кортина няма да бъде просто още една Олимпиада – тя може да се превърне в сцената, на която Йоханес Клаебо окончателно ще прекрачи границата между шампион и легенда и ще запечата името си завинаги сред безсмъртните на зимния спорт.

#Милано/Кортина 2026 #Йоханес Клаебо

