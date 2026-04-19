Йордан Минчев и Кемниц постигнаха втора поредна победа в Бундеслигата

Йордан Минчев и Кемниц записаха втори пореден успех в Бундеслигата. На свой терен българинът и неговите съотборници оцеляха срещу Йена със 76:73 в мач от 30-ия кръг.

Минчев започна сред титулярите за пореден път. Българският национал остави добри впечатления и бе близо до дабъл-дабъл. Крилото завърши с 8 точки, 8 борби, 2 асистенции и 1 открадната топка за 23 игрови минути. При стрелбата си той бе 0/1 от средно разстояние, 2/6 зад дъгата и 2/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Баскетболистите на Родриго Пасторе имат на сметката си 14 победи и 16 загуби в германския елит, с което се придвижиха до 11-то място във временното класиране и се доближиха до плейофите. На 27 април (неделя) Минчев и компания ще бъдат домакини на Бамберг.

Домакините успяха да наложат волята си още през първото полувреме, спечелено с 51:39. След паузата гостите показаха съвсем друго лице и обърнаха хода на събитията, но тройка с финалната сирена реши всичко в полза на техните съперници.

Кевин Йебо се отличи за Кемниц с 19 точки и 13 борби.



