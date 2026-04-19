Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно...
Чете се за: 03:07 мин.
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград...
Чете се за: 01:07 мин.
ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално
Чете се за: 01:45 мин.
ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за...
Чете се за: 01:37 мин.
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото...
Чете се за: 01:32 мин.

Йордан Минчев и Кемниц постигнаха втора поредна победа в Бундеслигата

Спорт
Българският национал остави добри впечатления и бе близо до дабъл-дабъл.

Йордан Минчев и Кемниц записаха втори пореден успех в Бундеслигата. На свой терен българинът и неговите съотборници оцеляха срещу Йена със 76:73 в мач от 30-ия кръг.

Минчев започна сред титулярите за пореден път. Българският национал остави добри впечатления и бе близо до дабъл-дабъл. Крилото завърши с 8 точки, 8 борби, 2 асистенции и 1 открадната топка за 23 игрови минути. При стрелбата си той бе 0/1 от средно разстояние, 2/6 зад дъгата и 2/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Баскетболистите на Родриго Пасторе имат на сметката си 14 победи и 16 загуби в германския елит, с което се придвижиха до 11-то място във временното класиране и се доближиха до плейофите. На 27 април (неделя) Минчев и компания ще бъдат домакини на Бамберг.

Домакините успяха да наложат волята си още през първото полувреме, спечелено с 51:39. След паузата гостите показаха съвсем друго лице и обърнаха хода на събитията, но тройка с финалната сирена реши всичко в полза на техните съперници.

Кевин Йебо се отличи за Кемниц с 19 точки и 13 борби.


#БК Кемниц #Йордан Минчев

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Русия е поразила украинско пристанище и електроцентрала – 380 хиляди са без ток
2
Русия е поразила украинско пристанище и електроцентрала – 380...
Иран отново затвори Ормузкия проток
3
Иран отново затвори Ормузкия проток
БНТ проследява изборния ден – от 6.55 ч. до последния анализ в изборната нощ
4
БНТ проследява изборния ден – от 6.55 ч. до последния анализ...
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3
5
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в...
Наум Шопов: Сюрреалистично е да се разминеш с Никола Цолов на пистата
6
Наум Шопов: Сюрреалистично е да се разминеш с Никола Цолов на пистата

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
4
ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
5
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
6
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...

Константин Костадинов и Андора записаха домакинска загуба в Лига Ендеса
Константин Костадинов и Андора записаха домакинска загуба в Лига Ендеса
Борислав Младенов и Виена стартираха с победа в плейофите в австрийската Суперлига Борислав Младенов и Виена стартираха с победа в плейофите в австрийската Суперлига
Чете се за: 01:17 мин.
Преслав Пешев: Със сигурност сме най-добрия отбор в България и то с разлика Преслав Пешев: Със сигурност сме най-добрия отбор в България и то с разлика
Чете се за: 02:05 мин.
Монтана 2003 покори Самоков по пътя към титлата в женската А група Монтана 2003 покори Самоков по пътя към титлата в женската А група
Чете се за: 03:52 мин.
Йордан Иванов: Фаулове не се изпълняват лесно при високо напрежение Йордан Иванов: Фаулове не се изпълняват лесно при високо напрежение
Чете се за: 02:12 мин.
Желко Лукаич: Публиката беше нашият шести играч Желко Лукаич: Публиката беше нашият шести играч
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно събрание и силно правителство
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно събрание...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Главният секретар на МВР: 93 сигнала за изборни нарушения са подадени до момента Главният секретар на МВР: 93 сигнала за изборни нарушения са подадени до момента
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград пострадаха при авария на асансьор Председателят и секретарят на РИК – Благоевград пострадаха при авария на асансьор
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Близо 11% е избирателната активност в област Бургас към 11:00 часа Близо 11% е избирателната активност в област Бургас към 11:00 часа
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
В три от секциите в Пловдив машинният вот беше преустановен
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Изборният ден в Турция – недоволство заради по-малкия брой...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Вотът на българите във Великобритания: Още в началните часове се...
Чете се за: 01:15 мин.
Европа
И САЩ, и Иран твърдят за напредък в преговорите
Чете се за: 01:25 мин.
По света
