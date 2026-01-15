Йордан Минчев и Кемниц загубиха гостуването си на Улм

Националът на България Йордан Минчев и Кемниц допуснаха поражение в група В на баскетболния турнир Еврокъп при мъжете. Германският тим Кемниц загуби гостуването си на Улм със 76:88 (19:22, 22:24, 23:18, 12:24) в двубой от 14-ия кръг на надпреварата. Минчев се отличи с 5 точки и 5 борби за 19 минути на игрището. Амадоу Соу записа 20 точки и 6 борби за отбора от източна Германия.

Кемниц заема шеста позиция във временното класиране в групата с баланс от 7 победи и 7 загуби.

За Йордан Минчев и съотборниците му предстои домакинство на Байерн Мюнхен на 18 януари в среща от първенството на Германия, а на 20 януари ще приемат френския Бург ен Брес в следващия кръг на Еврокъп.

