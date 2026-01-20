Йордан Минчев помогна на Кемниц за нова победа в Еврокъп

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският национал отбеляза 12 точки за успеха на тима си.

Йордан Минчев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Българският национал Йордан Минчев и германският му клубен тим Кемниц победиха френския Бург-ан-Брес с 88:82 като домакини в среща от 15-ия кръг на баскетболния турнир Еврокъп при мъжете. След поражението в предишния кръг, Кемниц постигна осма победа до момента и заема шеста позиция във временното класиране в групата.

Първите шест отбора от двете групи в Еврокъп ще продължат напред в турнира, като първият и вторият се класират директно за четвъртфиналите, а останалите ще участват на осминафиналите.

Йордан Минчев беше сред най-полезните на терена срещу Бург-ан Брес и завърши с 12 точки, 7 борби, 2 асистенции и 1 открадната топка за 27 минути на терена. От съотборниците на българина най-резултатен беше Кори Дейвис-младши с 19 точки, 3 борби и 7 асистенции.

Двата състава изиграха равностойно първо полувреме и на почивката Кемниц водеше с 41:38. След по-силна трета четвърт германският отбор дръпна с 67:57, като до финала не изпусна водачеството. С два точни наказателни удара на Минчев домакините поведоха с 84:78 при оставащи 37 секунди и въпреки че гостите намалиха пасива си до 3 точки при 82:85 домакините удържаха победата.

За Кемниц предстои гостуване срещу тима на Олденбург на 24 януари в мач от Бундеслигата, а три дни по-късно Йордан Минчев и компания ще гостуват на черногорския Будучност в следващия кръг на турнира Еврокъп.

