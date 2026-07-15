Йордан Минчев ще продължи кариерата си в испанския Манреса

Баскетболният национал Йордан Минчев направи нова крачка в кариерата си, след като официално подписа договор с испанския Манреса за следващите два сезона.

27-годишният българин ще продължи да се състезава в турнира Еврокъп, където през миналия сезон защитаваше цветовете на германския Кемниц. През новата кампания Минчев ще има и любопитен български сблъсък, след като Манреса попадна в една група с Балкан Ботевград в редовния сезон на надпреварата.

През изминалия сезон в германското първенство и Еврокъп националът записа средно по 9.1 точки, 5.8 борби и 1.7 асистенции на мач, като се утвърди като един от основните играчи на Кемниц.

Трансферът на Минчев беше обявен официално от Манреса, а новината намери място и в сайтовете на испанската Лига ACB и Еврокъп.

Испания ще бъде поредната спирка в богатата международна кариера на българския национал. Освен в България и Германия, той е играл още в първенствата на Турция, Сърбия, Унгария, Република Северна Македония, Румъния и Белгия, както и в Адриатическата лига.