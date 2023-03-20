Йордан Петков обяви на кои футболисти ще разчита в турнира за 16-годишни в Албена

Селекционерът на юношеския национален отбор на България до 16 г. (родени 2007 г.) Йордан Петков обяви група от 21 футболисти за участието в приятелския международен турнир под егидата на УЕФА, който стартира утре в Албена.

Ето и повиканите футболисти:

Вратари: Атанас Кехайов (Левски), Стефан Смъркалев (Ботев Пд).

Защитници: Наско Янев (Лудогорец), Давид Димитров (ЦСКА 1948), Стоян Добрев (Левски), Деян Кирилов (ЦСКА 1948), Михаил Полендаков (Септември), Павел Златанов (Славия), Тханг Чунг Чан (Славия), Крис Иванов (Левски).

Полузащитници: Кристиян Манушев (Лудогорец), Кристиян Горянов (Национал), Крум Стойчев (ЦСКА 1948), Терек Жензарли (ЦСКА), Марто Бойчев (ЦСКА 1948), Димитър Урумов (Ботев Пд), Владимир Драганов (Славия).

Нападатели: Васил Каймаканов (ЦСКА), Марсел Бибишков (Пирин), Огнян Хутев (Еберсбах, Германия), Виктор Илиев (Национал).

В надпреварата ще вземат участие 4 отбора, като първият двубой на България U16 е утре (21 март) от 16:00 ч. срещу Косово. На 23 март от 16:00 ч. България ще се изправи срещу Република Северна Македония, а последният сблъсък е на 26 март от 11:00 ч. срещу Гибралтар.

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