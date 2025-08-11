Йован Попович ще бъде треньор на новака в НБЛ Ботев Враца 2012

Баскетболният Ботев Враца 2012 обяви кой ще води отбора в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ). Това ще бъде Йован Попович, който преди е работил и за друг български клуб - Балкан Ботевград.

"През 1999 година Попович започва треньорската си кариера, работейки с млади баскетболисти. През 2011-а завършва Баскетболната академия в Белград, а през сезон 2022/2023 е асистент-треньор в Балкан Ботевград, с който достига финалите. Работи като старши треньор по индивидуална подготовка на играчи от всички възрасти в Локомотив Кубан (Русия) през сезон 2023/2024, а след това поема ръководството на младежкия отбор (до 21 г) на Локомотив Кубан във ВТБ Лигата", написаха от врачанския баскетболен клуб на профила си в социалната платформа Фейсбук.