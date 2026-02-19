Юлиан Попов пое поста министър на околната среда и водите от Манол Генов

На традиционна церемония по предаване на символичния ключ на Министерството на околната среда и водите министър Манол Генов предаде поста на своя наследник Юлиан Попов с пожелание да „отключва с мъдрост и да заключва с увереност“.

Манол Генов подчерта, че оставя институцията в добра кондиция по отделните политики в областта на околната среда и даде висока оценка за работата на екипа си.

От своя страна Юлиан Попов заяви ангажимент да работи в дух на приемственост по ключовите направления в дейността на министерството. В атмосфера на колегиалност двамата обсъдиха въпроси от дневния ред на МОСВ, по които работата следва да продължи и които предстои да бъдат решавани в средносрочен план.