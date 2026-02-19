БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Новият министър на туризма: Ще работим за утвърждаването на България като целогодишна туристическа дестинация

от БНТ , Източник: БТА
У нас
Новият министър на туризма: Ще работим за утвърждаването на България като целогодишна туристическа дестинация
Снимка: БТА
Министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош официално предаде ръководството на Министерството на туризма на новоназначения служебен ресорен министър Ирена Георгиева. В рамките на срещата двамата обсъдиха приоритетите в работата на ведомството, постигнатите до момента резултати и проектите, които предстои да бъдат развити, съобщиха от ведомството.

Сред основните акценти бяха усилията за устойчиво развитие на сектора, подобряването на бизнес средата и утвърждаването на България като конкурентна и разпознаваема туристическа дестинация.

„Беше изключителна привилегия да работя с екипа на Министерството на туризма и с представителите на местната власт и бранша. Спокоен съм, че секторът остава в ръцете на доказан професионалист с богат опит, който добре познава предизвикателствата и потенциала на българския туризъм“, заяви Мирослав Боршош.

Той подчерта, че постигнатото през 2025 г. е резултат от съвместните усилия на администрацията, общините, бизнеса и туристическите организации и асоциации.

От своя страна Ирена Георгиева изрази готовност да продължи активния диалог и работа с общините и туристическия бранш, и да разчита на експертизата на екипа в министерството.

„Поемам тази отговорност с ясното съзнание за значението на туризма за икономиката на страната. Ще работим за надграждане на постигнатото и за утвърждаването на България като целогодишна туристическа дестинация“, посочи тя.

Георгиева изрази своята изключително висока и положителна оценка за работата на министерството под ръководството на Мирослав Боршош, като подчерта отчетливия напредък в развитието на сектора, постигнатата стабилност, активния диалог с бранша и общините и ясната стратегическа визия, която е поставила устойчиви основи за дългосрочния растеж и по-силното международно позициониране на България като туристическа дестинация.

По време на разговора между двамата беше изтъкнато, че приемствеността в политиките и добрата координация с всички заинтересовани страни са ключови за стабилното и устойчиво развитие на българския туризъм.

Ирена Георгиева бе предложена за служебен министър на туризма в кабинета „Гюров“. Тя е завършила специалност „Социология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със златен медал за отличен успех и активна обществена дейност, по данни на Министерството на туризма. Почти целият ѝ професионален път е свързан с туризма. Има близо 25-годишен управленски опит в тази сфера като ръководител на туристически агенции. Защитила е и редица сертификати с такъв профил.

#министър на туризма #ирена георгиева #Мирослав Боршош

Служебният социален министър Хасан Адемов пое поста от Борислав Гуцанов
Служебният социален министър Хасан Адемов пое поста от Борислав Гуцанов
Найден Тодоров: Всяко влизане в Министерството на културата е по-трудно от предходното Найден Тодоров: Всяко влизане в Министерството на културата е по-трудно от предходното
Ще надграждам завареното, никога нищо не започва и не завършва с нас, каза служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов Ще надграждам завареното, никога нищо не започва и не завършва с нас, каза служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов
Новият здравен министър: Ще се фокусирам върху профилактиката и превенцията Новият здравен министър: Ще се фокусирам върху профилактиката и превенцията
Оставяме на служебното правителство едни стабилни публични финанси, каза Теменужка Петкова при предаването на поста на Георги Клисурски Оставяме на служебното правителство едни стабилни публични финанси, каза Теменужка Петкова при предаването на поста на Георги Клисурски
Емил Дечев оглави МВР: Ще направим всичко възможно да изпълним своя дял от отговорността за провеждане на честни избори Емил Дечев оглави МВР: Ще направим всичко възможно да изпълним своя дял от отговорността за провеждане на честни избори
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание
Британският принц Андрю е арестуван при полицейска операция в дома му
Илияна Йотова: Ще бъда коректив на служебното правителство
Доживотна присъда за бившия президент на Южна Корея
Белият дом пред избор: Война или дипломация с Иран
