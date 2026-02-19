БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Служебният социален министър Хасан Адемов пое поста от Борислав Гуцанов

от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Запази
Служебният социален министър Хасан Адемов пое поста от Борислав Гуцанов
Слушай новината

Хасан Адемов пое поста на служебен министър на труда и социалната политика от досегашния министър Борислав Гуцанов на церемония в ресорното министерство.

По-рано днес служебното правителство с премиер Андрей Гюров положи клетва пред Народното събрание.

"На първо място сред ангажиментите на служебния кабинет е да осигурим честни, прозрачни предсрочни парламентарни избори. Ще бъда абсолютно безкомпромисен към всички опити инструментите на социалната политика да се използват за влияние върху избора на гражданите", заяви Адемов и посочи, че това се е случвало преди.

"Ще бъде проверен всеки сигнал и случай, ако има виновни, ще бъдат взети съответните мерки", каза служебният социален министър.

Той каза, че е убеден, че ще бъде направено всичко възможно, за да се преодолее този недостатък.

"Основното недоволство на гражданите е липсата на справедливост, а тя минава през политиките на социалното министерство. Понеже няма как да имаме 100% справедливост, ще се борим за по-малко несправедливост", заяви той.

"Сред приоритетите е още да се опитаме в условия на липсващ бюджет и удължителен закон, с възможностите на оперативните програми, да продължим това, което е започнало и да подпомогнем най-уязвимите", каза Адемов.

Според него в зимния период, след въвеждането на еврото, усещането е, че най-уязвими са хората с ниски доходи и социално слабите.

Хасан Адемов отговори на въпрос за „грозните практики“ за социални помощи, които се случват по места. Той каза, че министерството ще ангажира Националното сдружение на общините.

На въпрос, свързан с пенсиите, Адемов отговори, че има гаранция пенсионерите да получат записаното в Кодекса за социалното осигуряване. От 1 юли пенсиите, отпуснати до края на предходната година, се осъвременяват по Швейцарското правило, каза служебният министър.

Борислав Гуцанов определи като добра новина, че начело на министерството ще бъде човек, който познава системата в детайли.

"Сигурен съм, че министерството ще продължи да се развива по най-полезния за хората начин, добави Гуцанов. Най-уязвимите хора в страната не трябва да пострадат при промени", каза още Гуцанов.

По неговите думи досега министерството е успяло да „спаси“ парите по плана за възстановяване и устойчивост и да бъде направен ремонт на 81 дома в страната. Започнахме строителството на новите услуги, каза Гуцанов. Осигурихме нови 101 места за възрастни хора, открихме пет дома за под 400 хиляди лева, а още 40 дома ще бъдат открити през следващите няколко седмици, каза още той и допълни, че са осигурени средства за топъл обяд за най-уязвимите хора в семейството.

"Оставяме министерството в добро финансово състояние и вървящо по правилен път", каза още Гуцанов.

По-рано в гранитната зала на Министерския съвет се състоя церемония по предаване и приемане на властта.

#министър на труда и социалната политика #ново служебно правителство #хасан адемов

Последвайте ни

