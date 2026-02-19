Оставяме на служебното правителство едни стабилни публични финанси, каза Теменужка Петкова при предаването на поста на Георги Клисурски

Служебното правителство получава в наследство от редовния кабинет стабилни и устойчиви публични финанси. Това каза досегашният министър на финансите Теменужка Петкова на церемония по предаването и приемането на поста в сградата на Министерството на финансите в София.

Петкова посочи, че е запознала новия служебен министър на финансите Георги Клисурски с дейността на министерството през последната една година и състоянието на публичните финанси.

"Отбелязахме стратегическото решение за България да бъде член на еврозоната от 1 януари 2026 година в резултат на това, че страната ни успя да изпълни всички критерии за членство в еврозоната. Това е един безспорен успех за страната, мечта на поколения български граждани“, каза тя, добавяйки, че въвеждането на еврото у нас се осъществява плавно и без сътресения.

Досегашният финансов министър припомни информацията от последните дни, че на база отчетните данни към 31 декември 2025 година изпълнението на бюджета показва, че дефицитът е 3 на сто от брутния вътрешен продукт на страната, подчертавайки, че по този начин правителството е успяло да опровергае всички допускания и коментари за рекорден дефицит.

Тя заяви, че е запознала Клисурски с това, че през 2025 година е бил отбелязан най-високият номинален ръст в приходите през последните няколко години – над 14 млрд. лева повече спрямо приходите, реализирани през 2024 година.

"Състоянието на публичните финанси смея да твърдя, че е стабилно. Оставяме наистина едни устойчиви публични финанси, което беше и една от основните цели на нашето правителство“, каза Петкова.

По думите на Теменужка Петкова е било обсъдено и състоянието на публичните финанси към настоящия момент, като към 31 януари 2026 година бюджетното салдо по Консолидираната фискална програма е положително в размер на 212 млн. евро. Тя подчерта, че това е добра новина, защото в момента публичните финанси се намират в условията на удължителен бюджет.

"Оставяме на колегите, служебното правителство, наистина едни стабилни публични финанси, пожелавам успех“, каза Петкова, която използва случая да благодари за високия професионализъм и съвместната работа на експертите от Министерство на финансите, Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“, Агенцията за държавна финансова инспекция, Агенцията за обществени поръчки и Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС“. "Трите основни приоритета на Министерството на финансите в рамките на служебното правителство са обезпечаване финансово на изборите, удължаване на закона за бюджета и справедливо разпределяне на средствата, предвидени за общините", каза министърът на финансите в служебното правителство Георги Клисурски на церемония по предаването и приемането на поста в сградата на Министерството на финансите в София.

По думите му през следващата седмица Министерският съвет ще приеме план-сметката за изборите, насрочени за 19 април, като министерството ще има аганжимента да обезпечи финансово провеждането им.

Клисурски посочи, че друг приоритет е внасянето на втори удължителен закон за бюджета, тъй като сегашният изтича на 31 март, което ще осигури нормалното функциониране на държавата и на всички плащания и след тази дата.

Третият приоритет е отпушването на всички плащания към общините по Националната инвестиционна програма, където има регистрирани забавяния, стана известно от думите на Клисурски. Той уточни, че в рамките на удължителния закон за бюджета има заложен ресурс от около 460 млн. евро, които са налични и трябва да стигнат до общините, отговарящи на законовите изисквания.