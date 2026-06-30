Юношите на България до 14 г. надиграха Португалия и ще спорят с Румъния за място на световното първенство по тенис

Националният отбор на България за юноши до 14 години спечели убедително с 2:0 победи срещу Португалия във втория си мач от финалите на Европейската отборна лятна купа във Валенсия (Испания). В турнира участват осемте най-добри отбора на континента.

След този успех българският тим ще играе утре срещу Румъния за петото място в Европа, което ще осигури класиране за световното първенство.

В първата среща на сингъл Александър Борисов направи обрат и победи с 6:7(1), 7:5, 6:2, а след това Бруно Дженев осигури успеха на нашите с победа с 7:6(9), 7:6(7).

България е в състав Бруно Дженев (ТК „Макс Про 2020", Пловдив), Александър Борисов (ТК „Макс Про 2020", Пловдив) и Емил Алексиев (ТК „Виа Тенис Стар", София), с капитан Христо Валеов.