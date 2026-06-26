Юношите на България до 14 г. са вицешампиони на тенис турнир от Европейската отборна лятна купа

Юношите на България до 14 години станаха вицешампиони на турнир от Европейската отборна лятна купа в Бремен (Германия).

Родните представители отстъпиха във финала с 1:2 победи на Франция, след като преди това постигнаха впечатляващи победи с по 3:0 над домакините от Германия и Норвегия.

С този успех България се класира за финалите на най-добрите осем отбора в Европа, които ще се проведат във Валенсия (Испания) от 29 юни до 1 юли.

Нашите момчета ще бъдат непоставени в жребия, който ще се проведе в неделя, а евентуалните им съперници са отборите на Швейцария, Словакия и Великобритания.

Емил Алексиев отстъпи в първата среща на сингъл срещу Франция с 1:6, 6:4, 3:6, а след това Александър Борисов изравни резултата след успех с 6:4, 6:4. В решаващата среща на двойки Бруно Дженев и Александър Борисов загубиха в оспорван мач с 4:6, 6:2, 3:10.

България е в състав Бруно Дженев (ТК „Макс Про 2020", гр. Пловдив), Александър Борисов (ТК „Макс Про 2020", гр. Пловдив) и Емил Алексиев (ТК „Виа Тенис Стар", гр. София) с капитан Христо Валеов.