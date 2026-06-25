Юношите на България до 14 г. се класираха за финалите на най-добрите осем отбора в Европа

Юношите на България до 14 години постигнаха впечатляващ успех с 3:0 победи срещу домакините от Германия на турнир от Европейската отборна лятна купа в Бремен. Вчера нашите момчета разгромиха Норвегия с 3:0, а утре ще се изправят срещу Франция във финала на турнира.

След този успех българчетата се класираха и за финалите на най-добрите осем отбора в Европа, които ще се проведат във Валенсия (Испания) от 29 юни до 1 юли.

Александър Борисов спечели убедително първата среща на сингъл с 6:1, 6:3. След това Бруно Дженев направи обрат и се наложи с 6:7(3), 6:4, 6:1. В мача на двойки Емил Алексиев и Александър Борисов спечелиха с 6:3, 6:1.

България е в състав Бруно Дженев (ТК „Макс Про 2020", гр. Пловдив), Александър Борисов (ТК „Макс Про 2020", гр. Пловдив) и Емил Алексиев (ТК „Виа Тенис Стар", гр. София) с капитан Христо Валеов.