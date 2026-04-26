Юрген Клоп е фаворит за треньорския пост в Реал Мадрид

Германският специалист и бивш мениджър на Ливърпул Юрген Клоп е водещият кандидат за поста старши треньор в Реал Мадрид, според журналиста Рамон Алварес де Мун. Клубът го разглежда като приоритет поради треньорския му опит и постижения в различни лиги.

Евентуалното назначаване на Клоп заедно с Тони Кроос се обсъжда в Реал Мадрид и се счита за един от най-вероятните сценарии. Основното условие е личното съгласие и готовност на Клоп да приеме офертата.

Сред другите претенденти за поста е и Дидие Дешан, който след световното първенство по футбол ще напусне поста национален селекционер на Франция. Различни медии спрягат и Жозе Моуриньо, който в момента е начело на Бенфика.