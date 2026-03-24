Юрген Клоп охлади слуховете за Реал

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп определи като „пълни глупости“ спекулациите, че може да поеме Реал Мадрид това лято. 58-годишният специалист бе свързван с евентуална смяна на Алваро Арбелоа в края на сезона.

Клоп напусна „Анфийлд“ след края на кампанията 2023/24 и оттогава не е работил като треньор, заемайки пост като ръководител на глобалния футбол в Red Bull. Той категорично отрече да е имало контакт с Реал, но не изключи напълно завръщане към треньорството.

„Ако Реал Мадрид беше звънял, щяхме вече да знаем“, заяви Клоп пред медиите в Мюнхен. „Всичко това са глупости. Не са звънели нито веднъж – нито на мен, нито на агента ми. В момента изобщо не мисля за това. За щастие няма причина да го правя. На тази възраст съм напреднал в живота, но като треньор не съм приключил напълно. Не съм достигнал пенсионна възраст. Кой знае какво ще се случи в следващите години? Засега обаче няма никакви планове“, добави германският специалист.

Клоп пое Ливърпул през октомври 2015 година, като договорът му трябваше да бъде до 2026-а.

През януари 2024 той изненадващо обяви, че ще се оттегли в края на сезона, тъй като е „изчерпал енергията си“.

Под негово ръководство тимът спечели Шампионска лига през 2019 година, а сезон по-късно и първата си титла в Англия от 30 години. Освен това Клоп изведе „червените“ до трофеи от ФА Къп, два пъти Купата на лигата, Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство.

Въпреки че не изключва напълно завръщане към треньорството, германецът подчерта, че няма да води друг английски клуб освен Ливърпул.

„Едно е сигурно – никога няма да тренирам друг отбор в Англия. Това е невъзможно“, допълни Клоп.

Преди престоя си на „Анфийлд“, Клоп работи в Германия с Майнц 05 и Борусия Дортмунд, с който спечели две поредни титли в Бундеслигата през 2011 и 2012 година.