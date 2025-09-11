БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Юсейн Болт смята, че би бягал 100 м за 9.42 секунди с днешните "супер шпайкове"

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Ямаецът ще присъства на световното първенство по лека атлетика, което ще бъде излъчено пряко в ефира на БНТ 3.

Юсейн Болт
Снимка: БТА
Юсейн Болт, чийто световен рекорд от 9.58 секунди на 100 метра остава неподобрен вече 16 години, смята, че е можел да пробяга дистанцията за 9.42 секунди със "супер шпайковете", с които се състезават спринтьорите в днешно време.

Ямаецът остави своя отпечатък на Световното първенство през 2009-а в Берлин, чупейки собствения си рекорд от 9.69 секунди от Олимпийските игри в Пекин предишната година, а сега постижението му вече е валидно по-дълго от 14-те години на рекорда на Джим Хайнс от 9.95 секунди, поставен на Олимпийските игри в Мексико Сити през 1968-а.

Проучване на компанията, която го преведе през славната му ера на доминация, прогнозира, че Болт би пробягал 9.42 секунди в днешно време, а говорейки на събитие преди световното първенство в Токио, бившият ямайски спринтьор каза: "Напълно съм съгласен."

"Някой, който продължи след моето оттегляне, беше Шели-Ан Фрейзър-Прайс и видях какво направи тя - стана по-бърза. Вероятно щях да бягам много по-бързо, ако бях продължил да се състезавам и ако знаех, че развитието на шпайковете ще стигне до подобно ниво. Може би щях да го направя, защото щеше да е страхотно да се състезавам на това ниво и да бягам толкова бързо", коментира Юсейн Болт.

Болт добави, че не се притеснява, че някой ще подобри скоро рекорда му.

"Мисля, че талантът е налице и тези, които настъпват, ще се справят добре, но в този момент не мисля, че ще могат да подобрят световния рекорд", заяви ямаецът.

Токио ще бъде първото световно събитие по лека атлетика, на което Юсейн Болт ще присъства след сбогуването си със спорта на световното първенство в Лондон през 2017 година.

