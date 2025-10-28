Юве ще плати близо 30 млн. евро за уволненията на Тиаго Мота и Тудор

Според информация на Calcio&Finanza, Ювентус ще трябва да изплати почти 30 милиона евро, за да покрие заплатите на бившите си наставници Тиаго Мота и Игор Тудор, които остават под договор с клуба до юни 2027 г.

Италианското издание съобщава, че „Старата госпожа“ е изправена пред сериозен финансов ангажимент след уволненията на двамата треньори.

Тудор бе назначен през март 2025 г., за да замени Мота, и получи договор до 2027 г., след като изведе тима до квота за Шампионската лига в края на сезона.

Последният финансов отчет на Ювентус за годината, приключваща на 30 юни 2025 г., показва, че клубът вече дължи €16.3 млн., предназначени за покриване на заплатите на Тиаго Мота и неговия щаб до 2027 г.

По отношение на договора на Тудор, официални данни все още няма, но според италианските медии хърватинът е подписал за €3 млн. нетна годишна заплата (около €5.5 млн. брутно). С добавянето на възнагражденията на щаба му, общата сума за Тудор достига около €11 млн.

Това означава, че общият разход за Ювентус надхвърля €27.3 млн., освен ако не бъде постигнато споразумение за предсрочно прекратяване или ако двамата треньори не си намерят нови клубове преди изтичането на договорите им през 2027 г.

Междувременно, „бианконерите“ вече са насочили вниманието си към Лучано Спалети като идеален заместник на Тудор. По информация от няколко източника, спортният директор Дамиен Комоли ще проведе среща с бившия селекционер на Италия още днес.