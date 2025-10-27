Куриоз: Ювентус ще плаща на трима треньори до 2027 г.

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България и "Райнметал" подписват стратегически...
Чете се за: 01:47 мин.
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

Клубът ще трябва да понесе сериозен финансов удар.

Игор Тудор
Снимка: БГНЕС
Ювентус уволни днес старши треньора Игор Тудор, с което клубът от Торино се изправя пред необходимостта да назначи трети постоянен наставник от лятото на 2024 г. насам.

През март тази година „бианконерите“ се разделиха с Тиаго Мота и назначиха хърватина Тудор, бивш футболист на клуба, за да изкара остатъка от сезон 2024/25. Наставникът се справи добре в заключителната фаза на кампанията, като помогна на отбора да си осигури място в топ 4 в последния кръг на Серия А.

След като редица алтернативни варианти се оказаха недостъпни, Ювентус реши да предложи на Тудор нов договор на 13 юни 2025 г.

Сега обаче, след уволнението му, Ювентус се оказва във финансова клопка – клубът ще трябва да изплаща заплатите на двама бивши треньори - Тудор и Мота, до 2027 г., тъй като и двамата бяха освободени предсрочно.

Когато бъде назначен нов постоянен старши треньор, „бианконерите“ формално ще имат трима треньори на заплата едновременно – сериозен удар за бюджета на клуба.

Разбира се, това може да се промени, ако Тудор или Мота започнат работа в друг клуб. Тогава ангажиментът им към „Старата госпожа“ автоматично ще бъде прекратен.

Двата експеримента с млади и сравнително неопитни треньори не донесоха желания ефект.

Ръководството на Ювентус заложи на визия за „нова златна ера“ с Мота и Тудор, но резултатите ясно показаха слабости в сравнение с утвърдени имена като Антонио Конте (Наполи) и Джан Пиеро Гасперини (Рома) – двама специалисти, които бяха спрягани за поста в Торино през последната година, но избраха да продължат пътя си другаде.

Ювентус уволни наставника Игор Тудор
Ювентус уволни наставника Игор Тудор
"Бианконерите" не са печелили от 13 септември.
Чете се за: 00:45 мин.
Лацио спечели домакинството си на Ювентус
Лацио спечели домакинството си на Ювентус
Чете се за: 01:22 мин.
