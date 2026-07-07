Ювентус назначи Фредерик Масара и Джорджо Киелини на ръководни постове

Италианският клуб Ювентус официално назначи Фредерик Масара на позицията директор по футболните въпроси, докато бившият капитан на отбора Джорджо Киелини поема друга роля в управлението на торинския гранд.

На новия си пост Масара ще докладва директно пред главния изпълнителен директор Джовани Карневали с цел да се заздрави организационната структура на първия отбор на „бианконерите“.

57-годишният италианец ще отговаря за управлението и развитието на представителния тим на Ювентус и ще работи заедно със спортния директор Марко Отолини, за да се прилагат възможно най-добре стратегиите и проектите на клуба. В миналото италианецът е заемал сходна длъжност в други грандове от Серия А, включително Милан и Рома.

От Ювентус също така обявиха новосъздадената позиция на главен директор по клубните въпроси, която ще бъде поета от бившия капитан Джорджо Киелини, след като през предходната година той заемаше поста на директор по футболната стратегия на „бяло-черните“.

„Чрез нея се очаква да се засили способността да се изграждат и поддържат отношения, както и да бъдат представлявани интересите на клуба пред ключови институции, стратегически партньори и спортни организации както в Италия, така и по света“, написаха от италианския гранд.