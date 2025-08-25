БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ювентус откри с победа новия сезон в Серия А

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази
Ювентус откри с победа новия сезон в Серия А
Снимка: БТА
Слушай новината

Отборът на Ювентус се наложи над Парма с 2:0 като домакин в мач от първия кръг на сезон 2025/2026 в италианската Серия А, а Аталанта и Пиза направиха равенство 1:1. Ювентус заема второ място във временното класиране с 3 точки, Пиза и Аталанта са съответно шести и осми с по 1 точки, а съставът на Парма се намира на последното, 20-о място в подреждането.

Дебютантът Джонатан Дейвид откри резултата за гранда от Торино в 59-ата минута след подаване от Кенан Йълдъз, а влезлият като резерва на мястото на Дейвид Душан Влахович оформи крайното 2:0 след отлична контраатака в 84-ата минута отново след асистенция на Йълдъз.

Ювенутс приключи двубоя с човек по-малко заради червения картон на Андреа Камбиасо в 83-ата минута.

През първото полувреме и двата отбора не стигнаха до много възможности за попадение, а Франсиско Консейсао от Ювентус беше най-близо до гола след удар с глава, който принуди вратаря на Парма Сион Сузуки да направи спасяване.

В друга среща от първия кръг Аталанта и Пиза завършиха при 1:1, като гостите от Пиза поведоха в 26-ата минута след автогол на шведския национал Исак Хиен, а Джанлука Скамака изравни в 50-ата минута.

#Серия А 2025/26 #ФК Аталанта

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
1
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Симона Пейчева: Художествената гимнастика се превърна в математика
4
Симона Пейчева: Художествената гимнастика се превърна в математика
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
5
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
Потушен е пожарът край пътен възел "Петолъчката"
6
Потушен е пожарът край пътен възел "Петолъчката"

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Български футбол

ЦСКА се отказа от още един ненужен
ЦСКА се отказа от още един ненужен
Кирил Десподов се завърна с гол и осигури победата за ПАОК в първия кръг на гръцката Супер лига Кирил Десподов се завърна с гол и осигури победата за ПАОК в първия кръг на гръцката Супер лига
Чете се за: 00:57 мин.
Янис Карабельов зарадва Партизан с точка в Сърбия Янис Карабельов зарадва Партизан с точка в Сърбия
Чете се за: 01:12 мин.
Бойко Величков: Представянето ни дотук е кошмар Бойко Величков: Представянето ни дотук е кошмар
Чете се за: 01:25 мин.
Иван Стоянов: Имаме сили за челните позиции Иван Стоянов: Имаме сили за челните позиции
Чете се за: 01:10 мин.
Душан Керкез: Не съм имал по-труден момент, извинявам се на феновете Душан Керкез: Не съм имал по-труден момент, извинявам се на феновете
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене - "с кеф бих ги почерпил от тази вода"
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тинейджъри в капана на руските тайни служби Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тинейджъри в капана на руските тайни служби
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
СОС даде единодушно зелена светлина на Васил Терзиев за избор на банка
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Детска игра с огън е причината за големия пожар край Сливен
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Близки на изчезнали по време на войната украинци се събраха на...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ