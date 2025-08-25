Ювентус откри с победа новия сезон в Серия А

Отборът на Ювентус се наложи над Парма с 2:0 като домакин в мач от първия кръг на сезон 2025/2026 в италианската Серия А, а Аталанта и Пиза направиха равенство 1:1. Ювентус заема второ място във временното класиране с 3 точки, Пиза и Аталанта са съответно шести и осми с по 1 точки, а съставът на Парма се намира на последното, 20-о място в подреждането.

Дебютантът Джонатан Дейвид откри резултата за гранда от Торино в 59-ата минута след подаване от Кенан Йълдъз, а влезлият като резерва на мястото на Дейвид Душан Влахович оформи крайното 2:0 след отлична контраатака в 84-ата минута отново след асистенция на Йълдъз.

Ювенутс приключи двубоя с човек по-малко заради червения картон на Андреа Камбиасо в 83-ата минута.

През първото полувреме и двата отбора не стигнаха до много възможности за попадение, а Франсиско Консейсао от Ювентус беше най-близо до гола след удар с глава, който принуди вратаря на Парма Сион Сузуки да направи спасяване.

В друга среща от първия кръг Аталанта и Пиза завършиха при 1:1, като гостите от Пиза поведоха в 26-ата минута след автогол на шведския национал Исак Хиен, а Джанлука Скамака изравни в 50-ата минута.