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Ювентус спечели домакинството си на Парма с два гола след почивката

Милен Костов от Милен Костов
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Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
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Николас Гонсалес откри резултата, преди Теун Коопмейнерс да оформи крайния резултат

Ювентус Бремер Парма
Снимка: БТА

Ювентус победи Парма с 2:0 в мач от втория кръг на Серия А. "Бианконерите" стигнаха до трите точки с голове след почивката.

Единственият точен удар през първото полувреме бе на сметката на бяло-черните, но Едоардо Корви се справи с него.

Франсиско Консейсао можеше да открие резултата на стадион "Алианц" в Торино, но стреля в дясната греда в 33-ата минута.

След почивката домакините заслужено откриха резултата. Николас Гонсалес стреля извън наказателното поле и топката се отби от лявата греда. Кълбото се върна в краката му и след нов шут от движение топката се озова в противниковата врата. Кълбото се отклони от тялото на Мариано Тройло, преди да попадне във вратата на Едоардо Корви.

Възпитаниците на Лучано Спалети удвоиха преднината си в 88-ата минута. Резервата Теун Коопмейнерс проби в наказателното поле и оформи крайния резултат с удар по земя в далечния ъгъл.

Ювентус се изкачи до второто място в класирането с пълен актив от 6 точки. Парма се смъкна до 17-ата позиция в подреждането без спечелена точка.

# Ювентус #Парма

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