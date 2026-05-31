За Деня на детето – слънце сутрин, но и летни бури следобед

Първите дни на юни ще донесат истинско лятно време, но и бързи промени в атмосферата.

Сутрин в повечето райони на страната ще бъде слънчево и приятно за разходки, игри и празнични събития по случай Деня на детето. Следобед обаче облаците ще се увеличават и на много места се очакват краткотрайни валежи, гръмотевични бури и дори градушки.

Метеоролозите предупреждават, че времето ще остане неустойчиво и през следващите дни. Затова, ако планирате повече време навън, е добре да следите прогнозата и да бъдете подготвени за внезапна промяна на времето.

Температурите ще останат типично летни – между 22 и 31 градуса в различните части на страната.

Така началото на юни ще предложи по малко от всичко – слънце, летни жеги, дъжд и гръмотевици.