За първи път в историята три българчета ще играят на Мастърс турнира до 12 г.

Златан Йорданов, Теодор Николовски и Карла Бързакова ще бъдат част от турнира.

Снимка: Българска федерация по тенис
Златан Йорданов и Теодор Николовски при момчетата и Карла Бързакова при момичетата ще играят на Мастърс турнира до 12 г. в „Рафа Надал Академи" в Майорка, Испания. Надпреварата ще се проведе от 11 до 16 ноември. Така за първи път в историята трима български тенисисти ще вземат участие в Мастърс турнира на най-добрите състезатели до 12 годишна възраст.

Право на участие в турнира получават тенисисти, които имат спечелена титла през годината от турнири от първа категория на Тенис Европа.

Теодор Николчовски стана шампион при момчетата на турнир в Хърватия, а Карла Бързакова триумфира с титлата на състезание в Румъния. Златан Йорданов пък игра на два финала и получи специална покана от организаторите.

Тенисистите ще бъдат разпределени в групи, а победителите в тях ще се класират за четвъртфиналите. Освен на сингъл и ще има и надпревара на двойки при момчетата и момичетата.

