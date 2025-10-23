БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
ЗАПАЗЕНИ

Задържаха мъж и жена, извършили строителни измами за над половин милион лева

У нас
До моента са установени 11 потърпевши, които общо са били ощетени за около 640 000 лева ​

задържаха син висш прокурор марихуана
След разследване в "Икономическа полиция" - Пловдив са задържани мъж и жена, извършили множество строителни измами. Специализираната операция е реализирана след събрани доказателства по водено досъдебно производство за извършена измама в особено големи размери.

Разследването под наблюдение на Районна прокуратура - Пловдив започнало по сигнал за мъж, който предлагал услуги в строителния бранш, но след получаване на авансово плащане преустановявал работата си и ставал неоткриваем за възложителите на поръчката.

В хода на оперативните и издирвателни действия служителите събрали доказателства, че измамната схема се прилага повече от три години от 50-годишен мъж и 35-годишната жена, с която той живее на семейни начала. Чрез обяви в интернет, представяйки се под чужда самоличност като строителен предприемач с голям опит, собствена база и персонал, извършителят набирал желаещи предимно за реконструкция или изграждане на къщи до издаване на Акт 16 на територията на областите Пловдив и Пазарджик.

За по-голяма достоверност клиентите били канени за подписване на договора в наета за целта база с офис край Пловдив. Там, в ролята на организатор на административната дейност на фирмата, ги посрещала неговата съучастничка, и при сключване на споразумението хората се задължавали да платят авансово. За кратко строителят започвал работа на обекта, но след това настоявал за допълнителна парична сума и при получаването ѝ спирал да вдига телефона си.

Като част от процесуално-следствените действия са разпитани множество свидетели, извършени са огледи на строителни обекти, претърсени са три адреса и автомобил, иззети са различни документи, печати на търговски дружества, компютърни конфигурации, парични суми и други веществени доказателства. На този етап от разследването са установени 11 жертви на измамата, като общата стойност на отнетите от тях суми е за около 640 000 лева.

Документирането на случая продължава, а с постановление на наблюдаващия делото прокурор днес мъжът и жената са привлечени като обвиняеми и задържани за срок до 72 часа.

