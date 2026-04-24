Задържаха турски гражданин с над 360 кг марихуана на МП „Лесово“

Окръжна прокуратура – Ямбол задържа за срок до 72 часа турския гражданин Д.К., обвинен в опит за контрабандно пренасяне на голямо количество наркотични вещества през границата на страната.

Престъплението е извършено на 23 април 2026 г. на митнически пункт „Лесово“ при опит за износ на наркотика от България към Турция.

По данни на разследването обвиняемият е управлявал товарен автомобил, пристигнал на изходящото трасе. Пред митническите служители той е представил документи, че превозва транзитно перални машини от Румъния за Турция, и е заявил, че няма друго за деклариране.

При извършения контрол инспекторите са установили следи от манипулация по пломбажното въже на полуремаркето, без да са нарушени фабричните пломби. Това е наложило извършването на щателна проверка.

В хода на проверката митническите служители са открили 25 кашона, поставени върху декларираните перални машини. В тях са намерени общо 338 вакуумирани плика със суха зелена тревиста маса, която при полеви наркотест е реагирала на марихуана.

Общото брутно тегло на иззетото наркотично вещество е 362,881 кг, като стойността му по цени за нуждите на съдопроизводството възлиза на около 3 милиона евро.

Предстои Окръжна прокуратура – Ямбол да внесе в съда искане за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.