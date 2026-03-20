Задържаха за 72 часа мъжа с открита в дома му 14 кг марихуана на стойност над 264 хил. лв.

Окръжна прокуратура – Бургас задържа за срок до 72 часа мъжа, обвинен в държане с цел разпространение на близо 14 килограма марихуана. Разследването е установило, че наркотикът е открит в жилището му в Бургас, като стойността по цени на съдопроизводството е на стойност 264 534 лева. Престъплението е извършено на 19 март, като предстои прокуратурата да поиска от съда най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.