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Задържан е служител в Ардино заради съмнения за нарушения при обществена поръчка за 6 млн. лв.

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Служител на общинската администрация в Ардино е с издадена заповед на задържане по Закона за МВР и разпитан в Районното управление на МВР в Ардино относно обществена поръчка от 2023 г. за ремонт на път за над 6 милиона лева, при която са открити несъответствия между заложено и изпълнено, а нанесената щета е за близо 300 хиляди лева. Това съобщи пред журналисти началникът на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в Областната дирекция на МВР в Кърджали Радослав Узунов.

Той обясни, че става въпрос за еднолентов път между селата Седларци и Жълтуша. Узунов уточни, че обществената поръчка е от 2023 г. между община Ардино и софийска фирма за ремонт на пътя. Стойността на договора е около 6 милиона и 300 хиляди лева, като към момента са платени милион и 300 хиляди лева, каза Радослав Узунов.

Той допълни, че до момента е установено, че положеният асфалт не отговаря на техническите спецификации по проекта. Дебелината му е по-малка от заложените шест сантиметра, като разминаването е установено в осем от 14 точки. По думите на началника на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ нанесената щета е около 300 хиляди лева. По случая престои да бъде разпитан още един човек, каза той.

Радослав Узунов уточни, че в област Кърджали се извършват общо 27 проверки по обществени поръчки във всички седем общини от областта, като 16 са само за пътища, основно еднолентови.

До момента по проверките на обществените поръчки има внесени в прокуратурата осем преписки, като за пътища все още няма. Що се отнася до вчерашния случай на задържан все още не са изтекли 24 часа и днес преписката ще бъде изпратена в прокуратурата, допълни началникът на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОД на МВР в Кърджали.



#Ардино #задържан #обществена поръчка

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