Загуба на двойки за Томова преди мача ѝ на сингъл в Португалия

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова приключи участието си в надпреварата на двойки още в първия кръг на турнира от категория WTA 125 в Оейраш (Португалия), който се провежда на твърди кортове и е с награден фонд 115 хиляди долара.

30-годишната софиянка и нейната партньорка Греет Минен от Белгия отстъпиха пред френския тандем Карол Моне и Сара Ракотоманга Раджаона с 5:7, 0:6 след малко повече от час игра.

Първият сет премина напълно равностойно до 5:5, но след загуба на подаването Томова и Минен не успяха да се върнат в двубоя. Във втората част французойките доминираха изцяло и не оставиха шанс на българо-белгийската двойка, която не спечели нито един гейм.

В турнира на сингъл Виктория Томова ще започне участието си с мач срещу поставената под номер 6 в схемата Кейтлин Кеведо от Испания.

Другата българка в надпреварата – Изабелла Шиникова, отпадна още в квалификациите.