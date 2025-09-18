Загуби за Денислава Глушкова и Гергана Топалова на ITF турнири за жени

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Двете участваха на турнири в Сърбия и Франция.

денислава глушкова победа сърбия

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на клей в Курмушмийска Баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара.

Глушкова загуби от бразилката Габриела Се с 3:6, 6:7(4). Срещата продължи 2 часа и 39 минути.

21-годишната българка на два пъти пропиля пробив аванс в началото на мача, след което загуби четири поредни гейма, а с това и първия сет. Във втората част Глушкова поведе с 3:0, а след това водеше и с 4:2, но отново не успя да задържи преднината си. В последвалия тайбрек Се триумфира след серия от три последователни разигравания.

Гергана Топалова пък отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на клей в Ножен-сюр-Марн (Франция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №3 българка загуби от французойката Люси Тан с 5:7, 0:6 след 102 минути игра.

Топалова пропусна сетбол при 5:4 и сервис на съперничката, след което загуби девет поредни гейма, а с това и мача.

#Денислава Глушкова #Гергана Топалова

