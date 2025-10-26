Заловиха двама от крадците в Лувъра

Двама от крадците, извършили дръзкия обир в Лувъра, вече са задържани, съобщават френски медии. Според „Льо Паризиен“ единият е арестуван на летището „Шарл дьо Гол“, докато се опитвал да хване полет за Алжир. Вторият е заловен в Сен Дени от съдебната полиция на Париж.

Над 100 души участват в разследването на кражбата, която медиите нарекоха „обирът на века“. Разпитите на задържаните могат да продължат до 96 часа по закон.

На 19 октомври четирима мъже успяха само за седем минути, с помощта на подемник и ъглошлайф, да разбият витрина и да откраднат бижута от френската корона, оценени на около 88 милиона евро. Истински кино сценарий, но този път в сърцето на Лувъра.