ИЗВЕСТИЯ

БСП решава за ротационния председател на НС и оставането...
Чете се за: 02:42 мин.
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.

Заловиха двама от крадците в Лувъра

Чете се за: 00:55 мин.
кражбата лувъра властите издирват накитите извършителите грабежа
Двама от крадците, извършили дръзкия обир в Лувъра, вече са задържани, съобщават френски медии. Според „Льо Паризиен“ единият е арестуван на летището „Шарл дьо Гол“, докато се опитвал да хване полет за Алжир. Вторият е заловен в Сен Дени от съдебната полиция на Париж.

Над 100 души участват в разследването на кражбата, която медиите нарекоха „обирът на века“. Разпитите на задържаните могат да продължат до 96 часа по закон.

На 19 октомври четирима мъже успяха само за седем минути, с помощта на подемник и ъглошлайф, да разбият витрина и да откраднат бижута от френската корона, оценени на около 88 милиона евро. Истински кино сценарий, но този път в сърцето на Лувъра.

