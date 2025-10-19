БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Зам.-министър Петър Младенов: Инвестициите в модерна инфраструктура са инвестиции в бъдещето на българските деца

от БНТ
Чете се за: 01:52 мин.
Зам.-министър Петър Младенов: Инвестициите в модерна инфраструктура са инвестиции в бъдещето на българските деца
Инвестициите в модерна инфраструктура са инвестиции в бъдещето на българските деца. Министерството на младежта и спорта подкрепя всяка инициатива, която подобрява условията за спорт и активен начин на живот. Това заяви зам.-министър Петър Младенов по време на откриването на осветлението на стадион „Христо Ботев“ в Габрово.

"Министерството на младежта и спорта ще продължи да инвестира в спортна инфраструктура, защото наша мисия е не просто да обновяваме спортни обекти, а да създаваме среда, в която младите хора да намерят своята мотивация и път в спорта”, допълни Младенов.

Той поздрави Община Габрово и ОФК „Янтра 2019“ за реализирането на проекта и за последователните им усилия в развитието на спорта в региона. Той изрази увереност, че модернизацията на стадион „Христо Ботев“ ще даде нов старт за развитие на местните клубове и ще привлече още повече млади хора към спорта.

Реновирането на стадиона е финансирано от Министерството на младежта и спорта. Отпуснатите средства през 2022 г. са на обща стойност 249 055,20 лв. Извършени дейности по договора са демонтаж на стари седалки на стадиона, почистване и реновиране на съществуваща метална конструкция на трибуните, доставка и монтаж на стоманени шини за нови седалки, монтаж на нови PVC седалки с облегалки, цвят бели и зелени.

Откриването беше отбелязано и с мач от 12-тия кръг на футболната Втора лига между ОФК „Янтра Габрово“ и ФК „Локомотив“ Горна Оряховица.

#заместник-министър Петър Младенов

Летисия Милева победи Анастасия Мишура на старта на еврошампионата по бокс за ученици в Будва
Летисия Милева победи Анастасия Мишура на старта на еврошампионата по бокс за ученици в Будва
Калояна Налбантова завоюва титлата на турнира по бадминтон от сериите "International Challenge" в Прага Калояна Налбантова завоюва титлата на турнира по бадминтон от сериите "International Challenge" в Прага
Чете се за: 00:52 мин.
Алберт Попов: Винаги ще бъда гладен за усещането, когато съм бил шампион Алберт Попов: Винаги ще бъда гладен за усещането, когато съм бил шампион
Чете се за: 04:47 мин.
Олимпийската шампионка в смесената щафета Лиза Терш спечели световна титла в триатлона за жени Олимпийската шампионка в смесената щафета Лиза Терш спечели световна титла в триатлона за жени
Чете се за: 01:37 мин.
Ясен Петров, Светослав Дяков и Алберт Попов в предаването "Арена спорт" Ясен Петров, Светослав Дяков и Алберт Попов в предаването "Арена спорт"
Чете се за: 01:25 мин.
Спортни новини 19.10.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 19.10.2025 г., 12:25 ч.

