Записът от кабината на ватмана показва външна намеса

Записът от кабината на ватмана показва ръка, която посяга и бута скоростния лост на трамвая. Това съобщи Иван Таков, председател на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност и на групата на Местна коалиция "БСП за България" в Столичния общински съвет.

"На записите се вижда, макар и не много ясно, външна намеса. Една ръка се протяга и бута скоростния лост в празната кабина на ватмана. Ако се докаже, че инцидентът с дерайлиралия трамвай тази сутрин е в резултат на безразсъдна хулиганска проява, това за мен е равносилно на терористичен акт. Засечената скорост, с която се е движел трамваят преди да се забие в подлеза, е 80 км/ч! Демонстрацията на такава безотговорност и усещане за безнаказаност е изключително тревожно явление в последно време", посочва още в позиция Таков.

Той е категоричен, че подобни инциденти не трябва да бъдат допускани, каквато и да се окаже причината за дерайлиралия тази сутрин трамвай. "За огромен късмет, няма пострадали хора. Щетите обаче са много големи, коментира той.