Започна описването на щетите след пожара във вилната зона край Стара Загора

Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Снимка: БТА
Започна описването на щетите след пожара във вилната зона „Седми километър“ край Стара Загора. Огънят, който избухна в неделя следобед, изпепели 18 вилни постройки. Няма данни за пострадали хора, но материалните загуби са големи.

В гасенето участваха пожарни екипи, военнослужещи, два хеликоптера, доброволци благодарение, на които стихията бе напълно потушена. Според първоначалната информация пожарът е възникнал при работа с ъглошлайф. Задържани са двама души, които са боравили с него по време на инцидента.

На място текат процесуално-следствени действия, а разследването ще установи причината за пожара.

