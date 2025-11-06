Започват снимките на филм за легендарната оперна певица Монсерат Кабайе

Започнаха снимките на нов филм, посветен на живота на легендарната оперна певица Монсерат Кабайе. Режисьор е венецуелката Патрисия Ортега, а в главната роля ще видим две актриси – отразявайки различните етапи от живота на Кабайе.

Сценарият разглежда както началото на кариерата ѝ в Барселона, така и пиковите ѝ изпълнения на световни сцени. Снимките ще се провеждат главно в студиото Punta Zorroza в Билбао, с допълнителни сцени в Барселона — включително в театъра „Лисеу“.

Монсерат Кабайе се ражда през 1933 г. в Барселона и завоюва международна слава не само с оперно пеене, но и с дуета си с Фреди Меркюри „Барселона“, който става музикален символ на олимпийските игри през 1992 г.

Филмът обещава да бъде дълбок поглед към пътя на една от най-големите изпълнителки на своето време — от амбициозна младa певица до международна звезда.